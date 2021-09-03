據中國外交部官網消息，2021年9月2日，外交部部長助理吳江浩同阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處副主任哈納菲通電話，雙方就阿富汗形勢和共同關心的問題交換了意見。塔利班方面稱，中國倡導的「一帶一路」合作有利於阿和本地區發展繁榮，阿富汗希繼續積極支持和參與。

吳江浩表示，阿富汗形勢已經發生根本性變化，阿前途命運重新掌握在阿人民手中。中阿友誼歷經千年，中國一貫尊重阿富汗主權獨立和領土完整，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。希望阿盡快實現和平穩定，重建美好家園。

哈納菲表示，中國是阿富汗值得信賴的朋友。阿富汗塔利班願繼續致力於發展阿中友好關係，決不允許任何勢力利用阿領土威脅中國利益，將採取有效措施，確保在阿中國機構和人員安全。中國倡導的「一帶一路」合作有利於阿和本地區發展繁榮，阿富汗希望繼續積極支持和參與。

此外，塔利班發言人穆賈希德在意大利《共和國報》昨日刊出的訪問中，聲稱塔利班對中國的「一帶一路」項目很感興趣，還說：「中國仍是我們走向全球市場的通行證」。

穆賈希德說：「中國是我們最重要的夥伴……因為中國願意投資，重建我國。」他表示，塔利班希望中國協助重建經濟，阿富汗有豐富銅礦資源，在中國參與下可以重新投產及現代化。

他說：「中國還是我們走向全球市場的通行證。」據報阿富汗擁有尚未開採、價值數以萬億計美元的豐富礦藏。根據美國地質調查所（USGS）今年一月公佈的報告，這些礦藏包括鋁土礦、銅、鐵礦、鋰和稀土。