印度拉賈斯坦邦一名男子日前睡在寺廟地板上，豈料之後發覺毯子異常隆起，睜眼看到一條眼鏡蛇就在他身邊，嚇得男子趕緊起身跳開，而蛇也被男子嚇到並展開攻擊，所幸男子當時已離開，才沒有因此受傷，驚險畫面曝光後，也嚇壞不少人。

根據《每日郵報》報導，賈伊（Jai Upadhyay）日前帶著自己的毯子，夜晚時睡在拉賈斯坦邦班斯瓦拉（Banswara）一間寺廟「Mandareshwar Temple」的地板上，隨後他發現毯子異常隆起，他便起床查看，才驚覺大事不妙並趕緊起身。

從監視器影像可見，賈伊當時睡在地板上，隨後不遠處出現了一條印度眼鏡蛇，緩緩地向賈伊靠近，之後便鑽進賈伊的毯子底下，過了好幾分鐘後，賈伊都未察覺到異狀，之後他似乎才感覺摸到東西，清醒後的他嚇到連忙翻身並跳開，而眼鏡蛇則從毯子冒出來，憤怒地拱起身體想撲向賈伊。

幸運的是，賈伊當時躲得非常快，並沒有被眼鏡蛇攻擊，隨後蛇被嚇到後也趕緊爬走，網友表示「眼鏡蛇似乎並不是真的想攻擊人，牠看起來比男子還害怕」、「熱帶國家睡在床上，都可能遇到蛇，睡地板更恐怖啊」。而寺廟「Mandareshwar Temple」位於阿拉瓦利嶺 (Aravalli Range)中部，當地有許多眼鏡蛇、豹等危險野生動物出沒。此外在印度，眼鏡蛇是咬傷人數最多的4大物種之一。