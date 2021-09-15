印度一名捕蛇人擁有20年資歷，經驗老道的他還自稱對毒液免疫，然而日前幫村民捕蛇的時候，不慎被眼鏡蛇咬傷，他雖然霸氣地蹲在泥地中把毒液吸吮出來，但不久後就被送往醫院，最終因為毒液擴散全身而不幸身亡。

Snake catcher who claimed to be immune to venom dies from black cobra bite https://t.co/RgI0arK68V — The Irish Sun (@IrishSunOnline) September 15 2021

根據《太陽報》報導，這起事件發生在馬哈拉施特拉邦（Maharastra）賈特普村（Jaitpur village），當地一名擁有20年資歷的捕蛇人帕瑪（Pamma Ahirwar），聲稱自己過去雖然曾被毒蛇咬過，但毒液卻從未進入他的體內。日前他接到村民拉傑什（Brajesh Rajak）的求助電話，並前往他們家幫忙抓捕眼鏡蛇。

從現場拍攝的影片可以看到，這條眼鏡蛇試圖爬到桌子底下躲避捕捉，不過帕瑪經驗老道，很快就把眼鏡蛇抓住，隨後還將其掛在脖子上，四處遊走炫耀，然而眼鏡蛇卻趁他不注意的時候，一口咬住帕瑪的右手，他隨即蹲在一處泥地中，用嘴巴將毒液吸出，並吐在旁邊的地上，但不久後帕瑪就被送往醫院，最終因為毒液在體內擴散，於本月12日不幸身亡。

類似的事件之前也曾在菲律賓上演，一名62歲的弄蛇人自稱「對蛇毒免疫」，還大膽地在眾人面前表演和眼鏡蛇親吻的戲碼，豈料這個舉動激怒了眼鏡蛇，等到弄蛇人的臉一靠近，牠就立刻發動攻擊，狠咬他的舌頭，弄蛇人嚇得將眼鏡蛇丟到地上，並痛苦倒地、發出慘叫聲，當醫護人員趕到現場時，他早已沒了呼吸心跳，身體還因毒液而變得僵硬。