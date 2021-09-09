2名喀布爾日報《Etilaatroz》的記者，在報導喀布爾西部的婦女抗議活動時後，遭塔利班逮補拘留。星期四，他們終於被釋放，但是遭到各種折磨，被打得遍體鱗傷，引發各界對塔利班承諾媒體自由的不信任。

半島電視台(Aljazeera)報導，記者戴亞比(Taqi Daryabi)和納昆迪(Nematullah Naqdi)在發稿之後就與報社失去聯絡，該報的另外兩名記者沙格安(Aber Shaygan)和蘇塔尼( Lutfali Sultani)，與報紙編輯卡瑞米(Kadhim Karimi) 趕到警察局詢問他們同事的下落。

兩名記者臉上也都是傷，兩人心有餘悸。(圖/路透)

然而，在他們到達警察局時，塔利班士兵對他們極為不友善，推離他們，還搧了他們巴掌，之後沒收了他們的私人物品，包括手機。

他們解釋自己是記者，士兵把他們帶進15 人的小牢房，他們發現不少國際媒體記者也被關押，其中兩人是路透社和土耳其阿納多盧通訊社(Anadolu)的記者。

就在3人被關押期間，終於找到他們的2名同事，也就是22 歲的戴亞比和 28 歲的納昆迪，而且得知他們遭受虐待與毒打。

戴亞比的下背部、大腿和臉部都是傷痕，納昆迪的左臂、上背部、大腿和臉部也滿是傷痕。

受此遭遇的不僅僅是記者。所有被關押的人都有受傷，其中1位男性抗議者被打的幾乎不能走路，其中一名獄友不得不起身扶他進牢房。

後來，這5名喀布爾日報的記都在被拘留幾個小時後都被釋放，但是離開前，被嚴厲警告：「這些抗議者的行為是非法的，你們不應報導這些事情，你們報導就是觸犯法律。這次我放你們走，但下次不會這麼輕易放過你們了。」

塔利班曾在8月17日的記者招待會上承諾新聞自由，發言人穆賈希德( Zabihullah Mujahid)說：「私人媒體可以繼續保持新聞自由和報導獨立；他們可以繼續他們的工作……媒體的公正性非常重要。你們可以批評我們的工作，好讓我們改進。」

到8月底，穆賈希德再次宣稱新聞自由時，他鼓勵記者保持透明，報導塔利班控制的阿富汗的現實生活。

但在接下來的幾星期里，阿富汗媒體上充斥著令人不安的圖片，武裝部隊打擊各地的抗議活動，也阻止記者在旁報導，以恐嚇、身體暴力、破壞和沒收記者財產。