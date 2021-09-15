68歲金鐘視帝龍劭華14日驚傳猝逝，震撼演藝圈，媒體也紛紛趕赴現場採訪，不過卻疑似爆發攝影記者和醫院保全的衝突，對此，電視台也緊急發出道歉聲明，並表示該名攝影記者已請辭獲准。

台視新聞今(15日)在官方臉書發聲明，「經查本台南部新聞中心攝影人員，昨(9/14)晚間於高雄阮綜合醫院外採訪資深藝人龍劭華不幸猝逝新聞時，與院方及保全人員發生衝突，對於個人不當行為造成社會觀感不佳，該名同仁深感自責並已提出請辭並獲准」。

台視聲明。(圖／翻攝自臉書)

台視也強調，已將此案交給台視新聞台新聞自律委員會，追究相關主管責任予以懲處檢討，並會加強同仁教育訓練，並落實新聞採訪自律規範，對於造成院方及保全困擾，也再次表達誠摯歉意，「台視新聞台重申對醫護人員的支持與尊重」。

龍劭華近日在高雄拍攝台視8點檔《美麗人生》，14日晚間劇組人員突然聯繫不上他，擔心他出事，就到他住的日租套房查看，未料他已昏迷，緊急送醫搶救仍宣告不治，今早檢察官到高雄市立殯儀館相驗，初步確定是因疾病原因死亡。

而經紀人也發聲明，表示事情來得突然，「看著大嫂撕心裂肺的喊著，陳璇淚謝著爸爸，威佐攙扶著媽媽，忍耐堅強，你知道大家都很愛你啊」，但稍微寬心的是，他坐在沙發走得時候面容安詳，表示他走的最後一刻是沒有痛苦的。