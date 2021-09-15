美國一本新書指出，美軍參謀首長聯席會議主席密利在前總統川普任期最後期間，曾2度致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，向他保證美軍不會向中國開戰。

華盛頓郵報（The Washington Post）副主編、知名調查記者伍德華（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書Peril（危險，暫譯），揭發川普執政後期，美軍高層對川普可能動武的擔憂。

華郵引述書中內容指出，密利（Mark Milley）第一次致電李作成是在2020年10月30日，亦即美國總統大選投票前4天；第2次在今年1月8日，也是川普支持者闖入國會山莊後2天。

書中指出，美軍南海軍演引發緊張局勢，加上川普對中國言論日趨激烈，10月底，密利在分析情報後，擔憂中國會認為美國準備發動攻擊，決定致電李作成，向他保證美國政府十分穩定，一切都將安好，不會對中國發動攻擊或任何動能作戰。

根據書中的描述，密利甚至承諾在美國發動襲擊時會向他發出警告，「我們認識5年。如果我們要進攻，我會提早告知，不會事出突然。」李作成相信密利的承諾。

第2次通電時，雖然密利保證美國「百分之百穩定」，「一切安好，只是民主有時很混亂」，但李作成未因此放下心。

書裡指出，密利未向川普報告他曾與李作成通話。通話紀錄顯示，在國會暴動後與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的通話中，密利同意裴洛西認為川普在大選後心智衰退的看法。

同一天，密利致電負責印太事務的美軍印太司令部將領，建議延後軍演，並召開高階官員審查動用核武程序。密利還要求軍官承諾，若川普要動用核彈，必須確保密利也參與其中。