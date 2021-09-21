金城分局長林英煌致贈感謝狀，肯定超商店長協助攔阻詐騙案件。（警方提供）

網路交友互稱「老公」、「老婆」似乎好玩，卻也可能掉落詐騙陷阱，金門董姓女子險些暈船破財，還好超商店長機警攔阻下來。警方提醒類似案件層出不窮，網路濫交、濫詐像機關槍一樣亂掃，小心下一個被害人就是自己。

警方調查，董姓女子日前到金城鎮金山路全家超商欲購買點數卡，店員店長察覺有異，熱心詢問得知又是網路交友，對方要求購買1000元點數做保證，當即告知這是常見的詐騙手法，提醒她不要買以免遭騙。

但董女仍執意購買，店長一面拖延，一面請同事通報警方到場，在警方再三說明此類詐騙手法後，她才同意回到派出所了解相關資訊。在溝通過程中董女仍不斷接到對方電話，甜言密語不停催促快買。

最後，警方向她確認透過相關系統，均查無對方資料，董女才相信可能遇到詐騙集團，打消購買點數的念頭，省下破財又煩心的後果。

金城分局長林英煌表示，網路交友不少人以「老公」、「老婆」相稱，但這些網公、網婆卻可能是詐騙集團的成員，常以要求到便利商店購買點數，作為見面前的安全保證金，待被害人將儲值帳號密碼回傳後隨即失去聯繫，詐騙集團則將點數轉手賣出獲利。

由於類似案件愈來愈多，累計的人數和金額十分可觀，警方已加強與超商間的宣導和聯繫，只要發現購買民眾神情有異、保持手機通話和金額及次數異常，就透過關懷提問，希望攔阻民眾繼續受騙上當。