去年初新冠肺炎疫情爆發，台灣掀起一陣醫療器材搶購潮，高雄林姓女子在網站和LINE群組販售6支額溫槍，遭人檢舉送辦。高雄地檢署認為她沒有藥商許可證，但所生危害非鉅，處分緩起訴1年，但應向國庫支付5萬元，參加1場法治教育。

2020年3月，新冠肺炎在世界各地爆發，國內疫情也升溫，引發民眾恐慌，防疫物資大缺貨，29歲的林女向不詳人士購入數支未取得衛福部許可的K牌、A牌額溫槍，在「re.repeat」網路和LINE群組上刊登廣告，以每支2900元的價格販售，立刻吸引買家上門。

有3名買家上門詢問且下訂，林女再指示對方匯款至指定帳戶，再寄出貨物，林女前後共賣出6支額溫槍。

由於額溫槍、血氧機等屬於醫療器材，須取得藥商許可證才能販售，林女行為已違反藥事法第84條，可處3年以下有期徒刑、併科1千萬元以下罰金。

檢方偵查時，林女對犯行坦承不諱，她在網站和LINE群組販售額溫槍的公告、與網友來往溝通的對話紀錄均成為鐵證。檢方考量她2013年才因一件商標法案件遭法院判處緩刑確定，應是一時失慮且坦承犯行，所生危害非鉅，犯罪情節也屬輕微，最後偵結處分緩起訴1年，但應向國庫支付5萬元，並參加1場法治教育。