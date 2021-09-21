片中大魔王麥克邁爾斯逃出女主角設下的陷阱，再度大開殺戒。（UIP提供）

由大衛高登格林（David Gordon Green）執導、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）主演的《月光光新慌慌》（Halloween）2018年上映時，締造全球票房2.5億美金的驚人成績，成為這個長達40年之久的系列中，票房最高的電影，也創下由女演員主演的恐怖片，影史最高的首周票房紀錄，當年全台票房也有新台幣2600多萬。然而，麥克邁爾斯（片中殺人魔）再度回歸大開殺戒的萬聖夜尚未結束。《月光光新慌慌：萬聖殺》將於10月22日萬聖節檔期在台上映。

該片21日釋出終極版預告，當女主角洛莉得知麥克邁爾斯活著從熊熊大火中走出，還殺了一群消防隊員和無辜者，顧不得身體受傷未痊癒，準備要主動出擊獵殺麥克邁爾斯，不想再躲藏，誓言要這個惡魔今晚就得死透，而且還要親手摘下惡魔的面具。這次也有3位曾經演出1978年版《月光光新慌慌》的演員凱爾理查茲（Kyle Richards）、查爾斯賽佛斯（Charles Cyphers）和南希史蒂芬斯南希史蒂芬斯（Nancy Stephens）將回歸飾演原來的角色。

《月光光新慌慌：萬聖殺》敘述就在洛莉史特羅德（潔美李寇蒂斯 飾）和她的女兒凱倫（茱蒂葛瑞兒 飾）及外孫女愛麗森（安蒂瑪提查克 飾），把戴著面具的邪惡怪物麥克邁爾斯，困在自家燃起大火的地下室後，身受重傷的洛莉被緊急送醫，她以為終於殺死折磨她一生的惡靈，但當麥克逃出洛莉設下的陷阱後，又展開了一場腥風血雨的大屠殺。洛莉奮力忍著劇痛，準備誓死對抗前來殺害她的麥克邁爾斯，也激勵了哈登菲爾德小鎮的所有鎮民，他們全都挺身而出，勇敢地面對麥克這個似乎無法阻擋的怪物。一群之前逃出麥克魔掌的鎮民決定自力救濟，組成一個私刑團隊主動出擊，希望能夠獵捕到麥克，並且一勞永逸地除掉這個殺人魔。