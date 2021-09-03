據美國之音報導，美國9月2日在世界貿易組織取得了一項勝利：中國針對美國採取限制進口太陽能電池的措施所提起的訴訟被駁回。世貿組織的3人專家組駁回了中國提出的所有4項主張，並表示美國的這些措施並沒有違反全球貿易規則。

2018年，在美國生產商抱怨某些晶體硅太陽能電池進口量增加到了嚴重損害美國國內產業的程度後，美國實施了關稅和配額制度。

這套保障措施按計畫執行4年，關稅從最初的30％逐年遞減。關稅適用於太陽能模板和固定配額以外的太陽能電池。

中國的訴訟提出了一系列觀點，比如華盛頓未能在增加進口與傷害業界之間建立因果關係。

美國貿易代表戴琪在一項聲明中說：「我歡迎世貿組織專家組認為中國對美國太陽能保障措施提出的異議毫無根據而將其駁回的結論。」

這些保障措施是時任總統川普制定的，川普政府同時還針對洗衣機制定了類似的3年措施。川普2021年初在離任前把這些措施又延長了2年。