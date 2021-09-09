日本防衛大臣岸信夫及日本參議員佐藤正久近日均表達「台灣若出事，日本無法置身事外」；英國首相強森在議會質詢時也強調「瞭解中華人民共和國與台灣之間的局勢」。外交部發言人歐江安對此表示，外交部樂見並歡迎國際社會及各界友人持續關注台灣海峽的和平與穩定。

歐江安說，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色，我國政府將在既有深厚基礎上與日本等理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

歐江安指出，台灣與日本關係密切友好，共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，擁有密切經貿關係及人員往來；台灣與日本彼此是重要夥伴及珍貴朋友。我方將持續擴展、鞏固及強化台日間各領域的友好合作，共同深化台日全方位的夥伴關係。

此外，英國保守黨前黨揆鄧肯史密斯議員（Iain Duncan Smith）9月6日在議會質詢時促請英國政府支持台灣；首相強森（Boris Johnson）強調瞭解中華人民共和國與台灣之間的局勢，對英國而言，支持美國的全球領導至關重要。

歐江安說，外交部樂見強森首相依循G7外長會議及領袖峰會相關聲明的重要基調，在回詢國會議員提問時強調，英國瞭解兩岸情勢目前的發展，尤其是台灣處境的困難，近日並已與美國拜登總統討論，同時英國也將持續支持美國的全球領導。

歐江安表示，英國首相強森的答覆充分顯示英國與其他理念相近國家一致，支持台灣的立場一貫。對於英國政府持續公開表達重視台海和平與穩定，以及英國議會對於中國不斷威脅台灣表示高度關切並提出質詢，呼籲英國政府應該全力支持台灣、鞏固台灣作為防衛民主自由前線的堅強堡壘，外交部均表達由衷感謝。

歐江安強調，台灣與英國關係十分密切友好，英國政府近年來不僅支持台灣參與國際組織，鼓勵兩岸對話，更於今年擔任七大工業國集團（G7）主辦國時，先後促成於外長會議公報及領袖峰會聯合公報均強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題。