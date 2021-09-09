針對美國持續在南海海域推行「航行自由」政策，大陸媒體網紅胡錫進與美國海軍軍官在推特上進行激烈言辭交鋒。美海軍訊息部長在推特發文稱：「南海有1/3貿易在此通航，國際水域航行自由很重要」，胡錫進則反擊：「希望中國軍艦穿越加勒比海或出現在夏威夷和關島附近時，美國會堅持同樣的『航行自由』標準。」

據《環球網》報導，環球時報總編輯胡錫進和美國海軍訊息部長(Navy Chief of Information)近日在推特上就南海「航行自由」問題展開言辭激辯。9月8日，美國海軍訊息部長推特帳號援引卡爾．文森號航母戰鬥群指揮官丹．馬丁的話發文稱，「所有國家在國際水域的航行自由很重要，尤其是在南海，那裡每年有近1/3的全球海上貿易穿航。」

The @USNavy has upheld the standards of freedom of navigation longer than the PLA navy has existed. Here's a more recent example you may have forgotten https://t.co/DOPOprv57N https://t.co/ZTzF4pqyUs — Navy Chief of Information (@chinfo) September 8 2021

胡錫進隨後轉發引這條推特並反駁道：「希望有一天，當中國軍艦穿越加勒比海或出現在夏威夷和關島附近時，美國會堅持同樣的『航行自由』標準。那一天很快就會到來。」

報導說，胡錫進轉發美軍推文引起了注意，美國海軍訊息部長回覆並轉發該推文說，「美國海軍堅持航行自由準則的時間比中國人民解放軍海軍建立的時間都長」，同時也引述了《華爾街日報》文章中的例子做為證明。

美軍卡爾文森號航母戰鬥群編隊航行南海，除了卡爾文森號航母之外，圖中編隊還包括MH-60R海鷹直升機、杜威號導彈驅逐艦和海狼號核子攻擊潛艇。（圖／美國海軍)

胡錫進對此再次反駁稱：「中國某些朝代的歷史比美國的歷史都長。明朝鄭和航海時，發現新大陸的哥倫布還沒有出生。美國傲慢地視實力為規則。中國悠久的文明歷史記錄了許多這樣的教訓。」

美國海軍訊息部長推特在8日晚間又連續發文表示，「中國的行為與美國遵守國際法以及我們對自由開放的印太地區的願景形成鮮明對比。所有國家，無論大小，都應該享有主權，不受脅迫，能夠追求經濟增長……」，「美國海軍是根據國際法在世界各地航行。根據國際法，所有國家都受益於航行自由。不幸的是，並非所有從航行自由中受益的人都會將同樣的自由擴展到其他人身上。」

據美國海軍公共事務協會官方網站介紹，美國海軍訊息部長一職主要負責美國海軍的公共事務，現任部長是查理．布朗(Rear Adm. Charlie Brown)少將。該推特帳號還置頂了2019年10月的一條關於美國雷根號航母戰鬥群進入南海的推文，推文內容同樣是執行「航行自由」。