美國眾議院版國防授權法案建議，邀請台灣參加明年環太平洋軍演，對此，國民黨立法院黨團書記長陳玉珍今天表示，這是把台灣推上火線，政府應該做的是平衡台灣與世界各大國之間的關係，不要變成人為刀俎，我為魚肉。

美國眾議院軍事委員會表決通過「2022財政年度國防授權法案」，內容提及台灣海軍應該被邀請參與2022環太平洋軍事演習，這項法案預計下周在眾議院表決。環太平洋軍事演習，是由美國主導，2年舉辦1次，是目前全球規模最大的國際海上軍演。

面對美國眾議院版《國防授權法案》建議邀請台灣參加明年環太平洋軍演，陳玉珍今天直言，參加軍演或不參加軍演事實上都是難題，無論如何，都是把台灣推上火線。

陳玉珍說，台灣已經變成國際認證地表最危險的地區，我國政府應該做的是，如何平衡台灣與世界各大國之間的關係，不要變成人為刀俎，我為魚肉，這對全民是沒有益處的。