日前，三星電子掌門人李在鎔假釋出獄，就連南韓總統文在寅也不諱言表示，這是基於國家利益考量。基本上就是為了擴大投資，以提高三星與南韓的整體競爭力，強化晶圓代工業務，進而挑戰台積電地位。

不過，李在鎔迫在眉睫的問題，不是如何布局搶台積電的代工訂單，是近期外資紛紛看空記憶體產業，先給了三星一個下馬威。《財訊》報導指出，日前美銀證券以傳統型DRAM現貨價已經出現下跌轉折，全面降評記憶體評等；大摩也出具報告跟進看壞記憶體產業，認為受到DRAM需求減弱的影響，漲勢將在年底趨緩，接下來的成長動能虛弱，DRAM供應商無法享有上半年強勢的議價主導權，報價下跌成局，相關公司股價恐修正。

根據《財訊》報導，三星近年來雖稱霸手機與記憶體產業，不過中國小米已經虎視眈眈，希望在2024年搶下三星的手機霸主地位。如今三星再被外資看衰記憶體，若報價真因此大幅下修，影響三星獲利，未來也無法再擴大資本支出。李在鎔希望中興三星、挑戰台積電的戰略，恐怕也將成為夢幻泡影了。