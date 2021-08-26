美國股市持續火熱，歷經上周2天慘烈的拋售潮後，美股強彈站回高位，但這卻加劇分析師對市場「脆弱性」衝擊的預測，意即市場愈趨不穩定，美國銀行（BofA）在報告中警告，投資人應該謹慎應對股市的急劇波動，尤其是季節性因素和聯準會政策的變化，可能將導致脆弱性衝擊的可能性大增。

《MarketWatch》報導，Delta變種病毒的衝擊之下，美國經濟復甦進程明顯放緩，但不一樣的是，美股的漲勢不僅不見走弱，並且屢創新高，標普500指數在過去一年中漲了逾30%，且隨著首支疫苗的全面批准，更讓市場認為又是一個多頭訊號。

不過在這一片榮景中，美國銀行卻看到其中暗藏風險，報告中警告，脆弱性的風險不斷成長，上周聯準會暗示今年可能將啟動縮減購債規模，美股應聲連2日重摔，標普500指數創下1個月以來最大跌幅。

美銀分析師表示，上周股市的暴跌，反映了這看似平靜市場的脆弱性，也使得美銀更擔心即將到來的秋季的脆弱性風險，「季節性因素和聯準會的縮減購債規模等政策的變化，只會讓未來幾個月受到衝擊的可能性大增」。

最後，美銀在報告中建議，對於未來存潛在上行空間，且性價比更高的投資標的，重申能透過出售VIX看跌期權輔以買進SPX看漲期權，因為從歷史上來看，這個時機進場很有吸引力，VIX指數有望從縮減購債中獲益。