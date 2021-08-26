市場傳出，全球晶圓代工龍頭台積電將調漲產品報價，分別為先進製程調漲10%，成熟製程調漲20%，由於台積電一直以來調整幅度都微乎其微，甚至在8月傳出今年底前28奈米製程凍漲，如今市況改變，摩根士丹利發布研究報告，指出多家IC設計業者的毛利率可能承壓，其中產品、公司規模都成為影響幅度關鍵。

根據摩根士丹利研究報告指出，呼應先前調降台積電股票評級理由，台積電將在提高毛利率與維持客戶關係難以抉擇，考量先進製程成本不斷提高，壓抑毛利率上揚空間，重申「中立」股票評級，目標價580元。

研究報告提及，台積電雖然喊出提高報價有10~20%漲幅，但根據供應鏈消息，不同客戶與製程節點有不同定價，逾大規模且採用先進製程的客戶報價提高幅度較低，反之亦然，台積電將採取逐步提高報價的策略，不會一次到位。

若依照目前投片狀況來看，調漲報價的時機應該落在第四季。

據《MoneyDJ》報導，台積電其實仍有辦法維持成本，不調漲報價，判斷台積電這次不同於以往聲稱維持客戶關係，不會輕易漲價的理由，可能是為了篩選出有真正需求的客戶，避免將產能錯誤分配。

至於台積電調漲爆價影響的IC設計業者，從摩根士丹利的研究報告指出，包括台灣、大陸以及南韓各家廠商下單台積電生產晶片的一線IC設計業者總計有24家，若僅以台灣IC設計業者下單給台積電的比重來看，由高至低分別為：信驊、祥碩、慧榮(在美國那斯達克掛牌)、聯發科、創意、世芯-KY、神盾、群聯、瑞昱、聯詠、新唐、矽力-KY、譜瑞-KY、立積。

報導指出，今年上半年台灣半導體產業維持強勁表現，但進入下半年後，市場開始傳出PC拉貨減緩，終端產品也出現雜音，可能出現旺季不旺的情況，聯發科在今年第三季財測也反應出這點。不過，在PMIC緊缺問題仍嚴重，但為了經濟效益只能投片8吋產能，也能有效將漲價影響完全轉嫁，預料下半年毛利率將維持今年第二季的水準。同樣是投單8吋產能的MCU業者，持續面臨短料短缺的問題，預計供貨維持緊繃，除非市況有大幅度變化。

如今長短料問題仍難解，IC設計業者勇於下單，客戶也希望建立庫存應付供應鏈混亂的問題，預料明年第一季壓力才會浮現，到時能否維持毛利率達到50%的好表現，就要看對產品規劃、對客戶需求以及市況了解程度，才能得知真實反應。