台積電(2330)漲價話題延燒，矽智財IC設計收入可望跟著晶圓報價漲，與聯電(2303)關係密切的智原(3035)也同樣受到激勵，加上聯電已啟動多波漲價，更積極擴產，都將成為智原營運利多，今股價開高震盪，一度大漲逾5%，股價最高達109.5元。

智原第三季ASIC需求可望延續上半年動能，近年來耕耘的新NRE案多為利基型應用，使得智原量產結構及客戶結構更加優化，下半年營運表現將優於上半年水準，智原除預估，第三季營運表現有機會再相較第二季成長外，也上修全年營收成長幅度上看3成。

隨著聯電擴產，智原IP權利金也會增加，但聯電產能吃緊，使智原MP(量產)營收受到限制，雖然聯電有漲價，但智原以往量產的毛利率在35~40%，2021年有機會挑戰40%，現在MCU(微控制處理器) MP的毛利率高達50%，因此，即使聯電漲價，智原MP的毛利率也會較先前成長。聯電積極擴充12吋28奈米製程，將提供智原在28奈米製程產品的營收比重大幅上揚，未來2~3年智原逐漸量產的新案，將以28奈米以下製程為主。

智原上半年合併營收32.23億元，年成長25.3％，毛利率49.2%、年增1.4個百分點，營業利益3.6億元，與去年同期相較成長逾6.3倍，歸屬母公司稅後淨利3.51億元，與去年同期成長91.8％．每股淨利0.74元。