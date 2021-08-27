下周國際新聞事件

8/30　周一　日本7月零售銷售

歐元區8月消費者信心

德國8月通膨率

美國7月已簽約待過戶成屋銷售

美國8月達拉斯Fed製造業指數

業績報告：Zoom

8/31　周二　韓國/日本 7月工業生產

韓國7月零售銷售

日本7月失業率

日本8月消費者信心

日本7月新屋開工率

德國7月失業率

英國8月全國房價

法國8月通貨膨漲

法國第2季經濟成長率

法國7月生產者物價

德國8月失業率

英央行7月消費者信貸

英國7月房貸

歐元區8月通貨膨脹

美國6月標普Case-Shiller房價

美國8月芝加哥採購經理人

9/01　周三　美國API原油相關報告

日本8月Jibun銀行製造業採購經理人

韓國/法國/德國/歐元區/美國 8月Markit製造業採購經理人

德國7月零售銷售

英國8月 Markit/CIPS製造業採購經理人

歐元區7月失業率

美國8月非農就業數據

美國7月建築支出

美國8月ISM製造業採購經理人

美國EIA原油相關報告

9/02　周四　韓國第2季經濟成長

韓國8月通貨膨脹

歐元區7月生產者物價指數

美國第2季非農數據

美國初次請領就業補助

美國7月工廠訂單

業績報告：博通

9/03　周五　日本8月Jibun銀行服務業採購經理人

法國/德國/歐元區/美國 8月Markit服務業採購經理人

英國8月Markit/CIPS服務業採購經理人

歐元區/法國 7月零售銷售

美國8月非農就業

美國8月失業率

美國8月ISM服務業採購經理人

《國際經濟》法國8月消費者信心微降
《國際經濟》13月首見 東京8月核心CPI止跌
#美國 #採購經理人 #歐元區 #德國 #法國