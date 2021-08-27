下周國際新聞事件
8/30 周一 日本7月零售銷售
歐元區8月消費者信心
德國8月通膨率
美國7月已簽約待過戶成屋銷售
美國8月達拉斯Fed製造業指數
業績報告：Zoom
8/31 周二 韓國/日本 7月工業生產
韓國7月零售銷售
日本7月失業率
日本8月消費者信心
日本7月新屋開工率
德國7月失業率
英國8月全國房價
法國8月通貨膨漲
法國第2季經濟成長率
法國7月生產者物價
德國8月失業率
英央行7月消費者信貸
英國7月房貸
歐元區8月通貨膨脹
美國6月標普Case-Shiller房價
美國8月芝加哥採購經理人
9/01 周三 美國API原油相關報告
日本8月Jibun銀行製造業採購經理人
韓國/法國/德國/歐元區/美國 8月Markit製造業採購經理人
德國7月零售銷售
英國8月 Markit/CIPS製造業採購經理人
歐元區7月失業率
美國8月非農就業數據
美國7月建築支出
美國8月ISM製造業採購經理人
美國EIA原油相關報告
9/02 周四 韓國第2季經濟成長
韓國8月通貨膨脹
歐元區7月生產者物價指數
美國第2季非農數據
美國初次請領就業補助
美國7月工廠訂單
業績報告：博通
9/03 周五 日本8月Jibun銀行服務業採購經理人
法國/德國/歐元區/美國 8月Markit服務業採購經理人
英國8月Markit/CIPS服務業採購經理人
歐元區/法國 7月零售銷售
美國8月非農就業
美國8月失業率
美國8月ISM服務業採購經理人
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