劍麟（2228）27日舉行股東會，會中承認2020年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並承認通過2020年盈餘分配案，決議配息1.05元，現金配發率達81。

劍麟股東會亦進行全面改選七席董事（含三席獨董），新當選董事包括孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡、黃正忠、永勤興業股份有限公司代表人魏永篤、孟卿投資股份有限公司代表人張原禎，三席獨董由施耀祖、吳素環、張莎未擔任，黃正怡在新一屆董事會獲推選續任董事長。