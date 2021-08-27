劍麟股東會通過配息1.05元 16:392021/08/27 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劍麟（2228）27日舉行股東會，會中承認2020年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並承認通過2020年盈餘分配案，決議配息1.05元，現金配發率達81。 劍麟股東會亦進行全面改選七席董事（含三席獨董），新當選董事包括孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡、黃正忠、永勤興業股份有限公司代表人魏永篤、孟卿投資股份有限公司代表人張原禎，三席獨董由施耀祖、吳素環、張莎未擔任，黃正怡在新一屆董事會獲推選續任董事長。 麗清股東會通過配息0.16元 士電27日股東會通過每股配發現金股利1.6元 #劍麟 #股份有限公司 #代表人 #配息 #承認 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎戰後疫情 安心食品衝刺數位轉型 12:422021/08/27 財經 《興櫃股》巧新決配息2元 因應缺料彈性調整生產配置 11:272021/08/27 財經 《觀光股》安心決配息3元 續展店強化營運績效 11:442021/08/27 財經 《半導體》欣銓決配息2元 營運樂觀到明年 09:112021/08/27 財經 《食品股》臺鹽吳容輝：深耕漁電共生 積極數位轉型 15:592021/08/27 財經 中臺科大培力藥品簽署產學合作 培育大健康人才 15:562021/08/27 新消息 《電子零件》三一東林決配息1.5元 完成1日填息 11:102021/08/27 財經 彰化第一槍 北斗鎮將發紓困金500元 全鎮3.3萬鎮民通通有 13:082021/08/27 政治 不怕通膨來襲 定期「存ETF」 樂活退休非夢事 17:022021/08/27 財經 苗栗社宅包租代管 第三期計畫開跑 16:002021/08/27 區域情報-其他 《興櫃股》瑩碩加速亞太藥證布局 擬私募引策略夥伴 14:172021/08/27 財經 財經熱門新聞 基本工資有望調漲 蘇貞昌1句話 卻讓上班族全怒了 - 財經 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 外資買超182億 買最多是這檔 本周狂掃貨12.4萬張 - 財經 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 握船票該棄守？ 貨櫃三雄漲不動3大關鍵曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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