針對今年股東會通過3名獨董全遭解任一事，泰豐2日提出澄清，認為，股東常會當日通過的是，「解任獨立董事之三件股東提案，暨董事會提『委請外部專業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任事由』案」。

因此，三位獨立董事並未經股東會決議解任；還需遵循公司法第193條第1項規定，依股東常會決議，「委請外部專業人士進行鑑識會計專案」後，才能達到解任的條件。

泰豐認為，股東會所通過的是，股東的解任3位獨董提案。以及董事會所提的『委請外部專業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任事由』案」。二個提案併成一案的議題。

因此，泰豐說明，三位獨董解任，還必須完成「委請外部專業人士進行鑑識會計專案」後，才算完整。

泰豐已於110年9月1日發送召集110年9月9日董事會討論議案之一，就是依股東常會決議「委請外部專業人士進行鑑識會計專案」。