北市大同區延平北路三段一處違建作營業性廚房使用一案，遭媒體報導稱當地里長沈春華質疑疑似因市長室介入，而給業者近1個月的緩拆期。北市建管處澄清，建管處接獲民眾舉報後，旋即於8月10日赴現場勘，查確認違反「臺北市違章建築處理規則」，並以公告方式予以查處，有關北市違建處理，皆依法查處，並無媒體報導有外力介入的情事。

建管處表示，因違建內使用爐火設備，有消防安全疑慮，因此訂於9月3日起執行強制拆除，建管處於9月2日至現場疏導時，違建人已主動移除瓦斯爐及爐火設備，併切結請求於9月30日前自行改善。

建管處說明，考量疫情期間雇工不易，且違建人有主動自行拆除意願，因此同意給予自行拆除期限；同時建管處分別於9月3日、6日至現場勘查，違建內並無復原及使用爐火的情形，建管處後續將不定期派員勘查。

建管處重申，違建人對違建查報或拆除如有爭議時，可向「臺北市公寓大廈及違反建築法爭議處理委員會」申請審議，以維護違建人權益。

建管處強調，本案違建人未向委員會提出申請審議，是由違建人切結自行改善，後續將持續追蹤列管至9月30日；如逾期未自行拆除或拆除不符規定者，將依法執行強制拆除；有關北市違建處理皆依法查處，並無媒體報導有外力介入的情事。