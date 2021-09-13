徐權等黑衣人夜襲松山分局中崙派出所引發「松山之亂」，唯一被依毀損公物起訴的徐權，上月19日與值班的員警行調解程序，以賠償8000元、1台螢幕為條件和解，引發輿論譁然。台北地院今開庭，松山分局長陳昭甫強調，員警個人不足以代表分局，分局決不同意和解，建請法院判徐要入監服刑。

上次參與調解庭的員警，是案發時的值班員警，徐權同意賠償8000元及1台螢幕，法官當庭諭知，待合議庭評議後，將決定是否改簡易處刑判決。此事經媒體報導後，松山分局趕緊出面駁斥，強調員警並不代表松山分局，對於徐權提出的和解條件，分局並未答應。

法官今依被害人身分傳喚松山分局長陳昭甫，陳表示，徐權等人闖入中崙所毀損公物，除觸犯妨害公務罪，也影響機關形象甚鉅，造成社會大眾負面觀感，徐權等人罔顧國家法令，本案不宜以簡易程序審判，也不宜宣告緩刑、得易科罰金或勞役之刑。

陳昭甫說，根據相關蒐證畫面顯示，徐權不是一時酒後失態，經現場同仁勸阻後，仍繼續毀損公物犯行，顯見有對機關妨害秩序並聚眾滋事的情形，應還構成聚眾鬥毆等犯行，希望法院一併考量，值班員警調解只能代表個人，分局的立場是不同意，之後還會另提刑事附帶民事訴訟求償。

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