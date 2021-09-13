北市中山區驚傳妙齡女墜樓 無生命跡象送醫搶救 20:082021/09/13 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市中山區今晚發生一名20多歲女子墜樓事件 。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中山區建國北路二段一處巷弄，今晚傳出一名年約20多歲女子墜樓，行人發現時已無呼吸心跳，躺在路中間，緊急叫救護車將人送醫，目前仍在搶救中。警消仍在調查該女墜樓原因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 黎姿水上樂園玩嗨濕身 遭出賣嬌小背影照洩50歲真實狀態 台中獨居婦倒臥門旁受傷 警消破門搶救 #送醫 #北市中山區 #驚傳 #妙齡女 #墜樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽光男開腿坐階梯「雙蛋」掉出來 路過民眾嚇壞 17:092021/09/13 社會 土城國一新生疑不想上學墜5樓 書包留屋頂不治身亡 08:262021/09/13 社會 富邦證券桃園分公司驚傳員工確診 今起暫停營業至24日 12:402021/09/13 生活 妙齡女賣原味按摩棒先墊錢再收款 多名外送員慘被騙 12:182021/09/11 社會 約女師按摩 色翁下體磨蹭對方屁股吃官司 10:152021/09/13 社會 北市確診國中生基因定序成關鍵 他驚爆：染Alpha或Delta差很多 08:482021/09/11 生活 人妻出軌公車司機 拒離婚遭痛毆恐嚇：做鬼也不放過妳 18:022021/09/11 社會 台南男疑有妄想症 清晨突持西瓜刀砍傷妹 警急申請家暴令 21:372021/09/11 社會 債務糾紛約談判 男遭追砍衝撞亡 04:102021/09/11 社會新聞 新北坪林實驗國中、雙峰國小 獲教育部友善校園獎 10:512021/09/12 寶島 基隆女國中生被匡列 同住家人等嘸隔離 衛生局回應了 18:392021/09/12 生活 社會熱門新聞 為了接小孩？面板大廠副理「遠端打卡」 慘丟10萬飯碗 - 社會 民生社區驚見母帶2幼女翻垃圾桶覓食 網超暖刷整排留言 - 社會 男殺母分屍當垃圾丟 稱身上血跡是「殺大豬」 挖焚化爐渣尋屍 - 社會 正妹手機被鎖定登不進 火車上求援！阿伯這舉動暖哭她 - 社會 聯發科工程師婚宴毀了 40賓客狂拉肚 真相曝光氣暈 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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