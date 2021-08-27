激進聖戰組織伊斯蘭國攻擊阿富汗喀布爾機場，造成慘重傷亡，土耳其總統艾爾段予以譴責。他透露，接手阿富汗政權的民兵組織塔利班提出支援喀布爾機場維安請求，安卡拉尚未最後決定。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天展開波士尼亞-赫塞哥維納和蒙特內哥羅訪問行程，行前在安卡拉作以上表示。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，他透露，基於安全顧慮，塔利班（Talban）向土耳其提出支援喀布爾機場的要求，安卡拉尚未最後決定。

他說：「在我們喀布爾大使館跟塔利班進行了3個半小時會議，若有需要將繼續會商。」

伊斯蘭國（IS）昨天對人潮擁擠的喀布爾國際機場大門和附近區域發動自殺炸彈攻擊，目前已增至逾90死、超過150人受傷，包括13名美軍喪生。事件導致自從塔利班接手阿富汗政權以來，外國部隊和人員撤離作業的荒亂程度更無以復加。

艾爾段指出：「撤離在阿富汗服役土耳其軍事人員的作業持續中，我們會儘快完成撤離。」

土耳其國防部昨晚表示，喀布爾機場攻擊事件沒有對土耳其設施造成損害。