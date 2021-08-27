美國白宮今天表示，昨天有1萬2500人撤離阿富汗，使得14日起尋求逃離塔利班統治的人數累計至10萬5000人。

根據白宮統計，昨天傍晚約撤離5000人。

與此同時，喀布爾一座公園有數百個阿富汗家庭在高溫下紮營。塔利班肆虐家園，迫使他們到此乞求食物與庇護所。這個飽受戰亂摧殘的國家，即將爆發人道危機。

塔利班奪權後，大批人潮蜂擁至喀布爾機場，希望出境；但也有許多其他人就像在公園紮營的家庭一樣，不確定究竟是回家或留在原地比較安全，進退兩難。

從阿富汗北部來到首都的阿邁德（Ahmed Waseem）說，待在公園裡的人希望中央政府能給予關心，「我們頂著炎熱氣溫住在戶外」。

塔利班發言人告訴路透社，塔利班不會提供食物給公園或在機場的人，因為這只會導致更多人湧入。他說，他們應該回家。

世界衛生組織（WHO）24日表示，喀布爾機場的限制令阻礙醫療用品運送，阿富汗目前存量只能供一星期之用。

世界糧食計劃署（World Food Programme）稱，阿富汗迫切需要2億美元（約新台幣55.8億元）的糧食援助。