美國海軍第七艦隊在台灣時間今(28日)凌晨公布最新找片證實，勃克級驅逐艦紀德號（USSS Kidd DDG-100）和美國海巡艦穆洛號Munro (WMSL 755)在27日依據國際法例行性通過台灣海峽。這是拜登政府任內第八度通過台海。

美國第七艦隊今天凌晨在U.S. Pacific Fleet臉書上公布多張照片。除了美軍驅逐艦外，也公布海巡艦通過台海的訊息。第七艦隊表示，這些艦隊的合法航行，展示美國對自由開放印太地區的承諾，美軍將在國際法允許的任何地方執行飛航任務。