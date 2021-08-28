騰訊開發的微信平台小程序已經開展「飯圈（粉絲圈）亂象整治」專項，針對「誘導未成年人應援集資」、「誘導未成年人高額消費」、「誘導未成年人投票打榜」等違規小程序進行清理。

微信自6月24日至8月17日，已核查85個違規小程序，封禁小程序支付能力。同時，針對部分應援打榜小程序引導至H5等渠道進行支付的行為，平台已上線攔截措施。

騰訊今天（28日）發布公告稱，擬進一步加大整治力度，徹底抵制飯圈不良風氣和「無底線追星」行為，淨化網絡環境：

1.所有涉明星藝人榜單、應援集資類小程序下線整改；

2.對所有名稱含有「粉絲團」、「後援會」等的帳號和群組進行清理，只有獲得明星經紀公司（工作室）授權或認證方可予以恢復，未經授權的個人或組織將嚴禁註冊明星粉絲團帳號；

3.加大力度清理粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、應援集資、刷量控評、誘導未成年人追星等各類有害信息，從嚴處置違法違規賬號；

4.進一步清理以打投、應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲群組，從嚴處置群組管理員；

5.進一步採取措施，杜絕未成年人參與應援消費，嚴禁其創建或管理粉絲群組。