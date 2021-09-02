白天若沒有人在家，只要2個小動作也能省電。台電表示，平日白天出門前，只要將家中的窗簾拉上，就能阻隔輻射熱進屋內，開冷氣也不會增加負荷；另外，沒使用的電源、電燈及電器關閉，不僅卻能省電省荷包，也能避免釀災。

台電昨（1）日於臉書粉專《電力粉絲團》指出，平日星期一至星期五沒人在家，出門前2個小動作也能達到省電效果。第一個動作為拉上窗簾，窗簾有遮陽隔熱效果，室內溫度會增加的原因，絕大部分是因為太陽照射，輻射熱直接從窗戶照進屋內，會導致家中傢俱、地板吸熱一整天，室溫上升後，就會增加冷氣負荷而耗電。

台電傳授2招省電妙招。（圖／翻攝自台電臉書粉專）

台電說，選購窗簾也有小撇步，最好買尺寸要比窗戶稍大一些，才能阻止熱進入屋內，隔熱效果也會比較好，若家裡是有陽台的落地窗，可以選擇在窗外掛竹簾，省電效果最佳。

另外，第二個動作為關燈、關電源，台電指出，出門前在家中稍微巡視一下，才不會家裡沒人，卻讓電燈開一整天、電風扇及冷氣等電器持續運轉，雖然只是一個小動作，卻能達到省電、省荷包，也能避免釀災。