行政院日前宣布，為減輕民眾負擔，凍漲夏日電價，不過台電仍教大家如何省電，晚上睡覺時若使用冷氣舒眠功能，溫度會逐漸往上調1至2度，如此一來不僅達到省電效果，也能一覺好眠。另外，台電也提醒想省電，除考慮電器是否耗電外，使用時間長短也是關鍵。

台電日前於《電力粉絲團》問及「大家有用過冷氣舒眠功能嗎？」並表示睡覺時人體新陳代謝會下降，因此同樣的冷氣溫度，到了半夜體感溫度下降，身體就會覺得冷，若開啟冷氣的舒眠功能，冷氣便會在入睡後將溫度逐漸往上調1至2度，便可達到省電效果，也能幫助睡眠。

若是冷氣沒有舒眠功能該怎麼辦呢？台電說，睡前將變頻冷氣溫度調高，再加上電風扇也可以有相同效果；或是睡覺時使用涼蓆鋪床，將冷氣溫度設於28度，外加電風扇即可。

台電建議，若需要長時間吹冷氣，使用變頻且能源效率第一級的冷氣，省電會更有感。另外，台電也補充說，變頻冷氣吹8小時與吹整天冷氣相比，當然是變頻冷氣吹8小時較省，原因在於用了多少度電、電器耗電量及電器使用時間，若無長時間吹冷氣的需求，建議還是要把冷氣關起來。