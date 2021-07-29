中央流行疫情指揮中心於27日再度重啟「COVID-19公費疫苗預約平台」，並新增高端疫苗選項，衛生福利部今日在行政院報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，指目前疫苗覆蓋率為30.64%，且願意施打高端疫苗有61.8萬人。

根據衛福部資料顯示，第四輪公費疫苗預約平台於27日再度開放登記後，截至昨（28）日晚間22時，累計登記人數共909.7萬人；國產疫苗高端也有61.8萬人次登記。另外，目前已發出133.5萬筆疫苗預約簡訊，預約率為74.26%。

衛福部公布國內目前疫苗接種情形。（圖／衛福部提供）

衛福部指出，國內疫苗施打至今，覆蓋率已達30.64%，疫苗已配撥821萬7270劑，目前使用699萬4746劑，施打率為85.1%。至於第三批莫德納效期至8月6日，衛福部也說，各縣市均已安排並可在屆效前接種完畢。

衛福部表示目前國內疫苗接種涵蓋率已達30.64%。（圖／衛福部提供）

衛福部提醒，雖然開放民眾至登記平台上調整意願登記，但重新増勾或改勾AZ疫苗者，需待7月19日12時前已意願登記AZ的495萬人為優先，才會接續處理。

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