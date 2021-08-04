疫苗是對抗新冠病毒的最有效防線，如何充分供應、施打、採購、製造與分配，是對國家治理能力的考驗。然而，令人痛心的是，民進黨政府處理疫苗一無是處，至今仍無法解決嚴重的短缺問題，施打過程充滿不公，最糟糕的是，以種種投機取巧的方式強推台產疫苗。

截至今年底，台灣預計能取得的疫苗，包含政府採購到貨的三百餘萬劑，美國與日本政府捐助的五百八十七萬劑，以及台積電、鴻海創辦人郭台銘與慈濟基金會捐助的一千五百萬劑，然而，到貨時間延遲造成空窗期，再加上未能有序公平施打，接種排序爭議不斷，一再出現特權強打醜聞。目前已打一劑者開始苦等第二劑，更多人連第一劑都未打，他們的焦急與恐慌情緒，必然日益升高。

綜觀英國、美國的「預防接種諮詢委員會」，不僅公布委員會章程、組成名單、利益迴避規範，會前把議程放上網路，會後公開會議紀錄，開會時民眾可以旁聽，會中除了流行病學、生物統計等領域專家，還包括消費者代表，委員任期固定，且出缺時任何人都可爭取。反觀蔡政府連疫苗審查這等大事都祕密進行，會議紀錄也不公開，完全違背程序正義原則，如何讓民眾信服與安心？

人民不反對政府扶持台產疫苗，但資訊不透明，難免啟人疑竇，政府面對爭議卻用更不透明的方式應對，外界自然更加懷疑。各國政府緊急授權使用新冠疫苗，是以第三期臨床試驗程序至少過半為最低門檻，衛福部卻以全球唯一的「免疫橋接」程序放行台產疫苗，令人瞠目結舌。

政府為了護航台產疫苗，罔顧程序正義，操弄審核與採購流程，專家審查會議的成員一換再換，終於通過緊急使用授權，並將其納入公費疫苗施打計畫。目前高端疫苗的安全性、保護力及量產都問題重重，卻輕舟已過萬重山，準備打到百姓身上了。

與高端疫苗同屬蛋白質次單元類型的美國Novavax疫苗，在一百一十九個地點招募近三萬名受試者進行第三期臨床試驗，六月公布數據顯示，對中度和重症的保護力達一○○％，整體有效性超過九○％，對原始新冠病毒株的保護力約九六．四％，對變種病毒保護力達九三％，但即使已經取得這些數據，卻仍未獲授權。反觀高端疫苗省掉第三期試驗，卻已經獲准製造，難怪被譏評為「草菅人命」。

程序不正義的結果，很有可能造出品質不良的疫苗，難以讓民眾信任，更不可能獲得國際認證。民進黨把台產疫苗操弄到這般暗無天日，就等著被民眾拉下執政寶座吧！

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