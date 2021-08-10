行政院長蘇貞昌今天一早到台南市仁德區視察三爺溪排水治理情形。（曹婷婷攝）

行政院長蘇貞昌今天一早到台南市仁德區視察三爺溪排水治理情形，被問到藍營批他說全台逾910萬人施打疫苗是大內宣，數字根本沒那麼多，蘇貞昌沒回應數字，只說當全世界因變種病毒而疫情再起，台灣70天內將疫情控制在最平穩，目前病例數只剩個位數，民眾踴躍打疫苗，裁能將疫情控制下來，至於相關數字，中央流行疫情指揮每天都會公布。

蘇貞昌今天上午7點50分起馬不停蹄在台南依序視察三爺溪、歸仁西瓜及東山龍眼、絲瓜受損災情，首站到三爺溪接受聯訪時，

被問到民眾質疑五倍券效益，「何不用五倍券付政務官薪水？」蘇貞昌說，去年三倍券大成功，有2333萬人領取使用，創造千億效果，且振興券全國普發、限期使用，地方政府及企業也跟進，效果更好。他強調，今年是複製去年成功經驗並精進，希望能在這波疫情下受衝擊內需市場包括餐廳、夜市、零售等都能使用，帶動內需市場，希望受衝擊產業能快速地振興。他也說，針對紓困部分已經發1500多億元現金，900多萬人領取。

針對高端疫苗在巴拉圭取得第3期臨床實驗核准，但遭台北市議員張斯綱暴料指與高端簽署臨床實驗備忘錄的巴拉圭國立亞松森大學醫學院，文件以「中國台灣」稱呼台灣，被問到此是否有矮化我國的嫌疑？他說，外國相關作業將請外交部進一步了解。