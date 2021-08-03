過去往來雙東的藍皮列車，有望在今年10月復駛。（林和生攝）

過去行駛於枋寮與台東間的台鐵藍皮普快列車，堪稱全台最古老火車，因沿途山海景緻優美，而有「解憂列車」美名，既去年底停駛後，復駛進度只聞樓梯響，經屏東縣政府證實，得標業者已經前來拜訪，並透露，最快10月10日計畫重新營運。

藍皮普快利用柴電車牽引，因車廂外觀為藍色而得名，但車廂沒有冷氣，只能吹吊扇或開窗吹海風，過去每日上午從枋寮出發，抵台東後再返枋寮，沿線包辦山海景致，還能欣賞台灣海峽和太平洋海景，乘客一坐上車彷彿時空靜止，因此還有「解憂列車」美稱。

過去屏東縣政府文化處曾配合閱讀活動「南國漫讀節」，刻意把藍皮普快改造成「移動的書店」引起話題，但隨著台鐵鐵路電氣化工程通車而停駛。

有台鐵迷表示，不少人因為看不到藍皮列車身影，還在行政院國發會公共政策網路參與平台發起連署，短短60天內，有超過5000人響應，交通部曾經允諾，今年4月有望復駛，不過望穿秋水仍盼不到列車駛出。

屏東民代積極建議，屏縣府應該極力爭取保留「定期班次」，善加規畫藍皮火車一日或多日遊行程，吸引國內外更多遊客，提供平價慢遊、山海旅行的美好體驗。

屏縣府交通旅遊處長黃國維坦言，目前藍皮列車由民間旅行社承攬，無奈今年遇到疫情攪局，在避免群聚及考量民眾出遊意願不高，遲遲沒有復駛，不過業者規畫在10月10日起推出套裝遊程，縣府也提供景點串連的建議，相信不久後就能傳出好消息。