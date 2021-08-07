高鐵路線中斷 台鐵27列車增停竹南、新烏日站 15:532021/08/07 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵苗栗路段因土石坍方雙向中斷。（高鐵提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵苗栗路段因土石坍方雙向中斷，南下只開到苗栗、北上只開到台中，交通部台鐵局因應高鐵路線中斷，今日西部幹線對號列車除太魯閣、普悠瑪號之外，全部增停竹南站及新烏日站，計27列次能提供約6000座位給旅客使用。 台鐵表示，除了27列車增加中停竹南站及新烏日站，另加開南港=台北=新烏日=彰化間城際列車2列次，彰化=新烏日=豐富（高鐵苗栗站）=竹南間區間快車6列次，供旅客搭乘。 雨炸高雄 高市開放326處臨停點供車主緊急停放 東奧正夯 台鐵推東澳快閃行 因防疫喊卡 #高鐵 #27 #列車 #新烏日站 #列次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園防疫旅館 將設6篩檢站 04:102021/08/07 地方新聞 侯友宜視察百貨美食廣場內用 呼籲離座戴口罩 14:442021/08/07 生活 樹倒斷電 台鐵豐原至后里延誤 落石襲中橫多路段阻斷 09:402021/08/07 生活 國1汐止交流道南入匝道開工 蘇貞昌、侯友宜到場祈福 13:052021/08/07 生活 高鐵軌道遭土石入侵 網曝邊坡照：幸好有偵測到 11:522021/08/07 生活 1650輛YouBike舊車 歸彰縣府所有 04:102021/08/07 地方新聞 看屋筆記：板橋區THE VIEW(個案＋價格分析) 09:002021/08/07 建案開箱-新北 熱帶低氣壓挾帶豪大雨侵襲台中 盧秀燕冒雨視察抽水站嚴陣以待 11:402021/08/07 生活 嘉義縣市餐飲禁內用 延長至9日 04:102021/08/07 地方新聞 雲林宣布7日停班停課 張麗善巡查抽水系統工程 10:472021/08/07 生活 西藏高鐵運兵 引發印度擔憂 04:102021/08/07 焦點新聞 生活熱門新聞 豪雨灌飽全台水庫 罕見7座蓄水率100％ - 生活 百萬AZ族有福了 70萬人優先混打BNT、莫德納 - 生活 又校正回歸？單日激增12死 陳時中這次稱：檔案有誤 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 全台接種破900萬人 指揮中心啟動「長者到宅接種」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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