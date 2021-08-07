高鐵苗栗路段因土石坍方雙向中斷，南下只開到苗栗、北上只開到台中，交通部台鐵局因應高鐵路線中斷，今日西部幹線對號列車除太魯閣、普悠瑪號之外，全部增停竹南站及新烏日站，計27列次能提供約6000座位給旅客使用。

台鐵表示，除了27列車增加中停竹南站及新烏日站，另加開南港=台北=新烏日=彰化間城際列車2列次，彰化=新烏日=豐富（高鐵苗栗站）=竹南間區間快車6列次，供旅客搭乘。