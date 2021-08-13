LED廠第二季財報揚眉吐氣，繼富采（3714）繳出一季賺1元的成績單之後，LED封裝大廠億光（2393）上季獲利飆27季新高紀錄，單季每股盈餘1.37元；累計上半年獲利突破10億元，已接近2020年全年獲利，每股稅後純益2.4元，以上半年獲利進度推算，法人預期，億光今年每股盈餘挑戰半個股本在望。

億光13日晚間公布第二季財報，第二季在營收持續衝高之下，單季獲利6.08億元，年增55.1％，每股稅後純益1.37元，獲利幅度寫下2014年第三季以來最佳成績單。

累計億光上半年獲利10.66億元，較去年大增135％，每股稅後純益2.4元，優於法人預期。

而mini LED大廠富采，也繳出亮麗成績單，第二季獲利7億元，上半年一舉轉虧為盈，第二季一季賺1元的佳績也驚豔市場，累計富采上半年每股盈餘0.65元，已經超出外資圈全年獲利0.52元的預估值，第二季財報揭露之後，將掀起法人獲利上修潮。