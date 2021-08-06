氣象局針對11縣市發豪大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

受盧碧颱風外圍環流影響，氣象局針對11縣市發布豪大雨特報。氣象達人彭啟明今也PO出雷達回波圖表示，好強的閃電列車，這波西南季風將近800公里，因此他也提醒大家這2、3天要特別注意，並表示盧碧颱風回馬槍的關鍵因素在「強度」，先把這兩天的雨勢守好再看看周日的狀況。

氣象達人彭啟明今天在臉書發文表示，這波水氣的結構很好，中間的對流很旺盛，也伴隨閃電對流（白點的位置），長達800公里，從天氣風險團隊的監測網中看得很清楚。「800公里的閃電列車，這2、3天務必要多加注意」。

彭啟明指出，他昨天收到一堆訊息問說，父親節的時候，盧碧颱風真的會「回馬槍」嗎？對此，他建議大家不要那快就隨著預測模式起舞，可以等到穩定以後再說，尤其熱低壓或著輕颱，強度與否也是關鍵，因此還是先把這兩天的雨勢守好再看看周日的狀況吧！

不少網友看了驚呼，「這列閃電列車結構真的很完整，要小心降雨帶來的災情」、「拜託，像莫拉克的豪雨千萬別再來」、「高雄的雨下到路樹都長菇菇」、「哇X，閃電列車」、「簡直是一條大水龍」、「下到地板都要出水了」。

氣象局今早8時35分針對11縣市發布豪大雨特報，受盧碧颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中以南、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。