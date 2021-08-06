盧碧目前路徑稍微南修，對台灣影響加大，不排除海陸警齊發。

第9號颱風「盧碧」外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局對台中以南10縣市發布豪、大雨特報，今(6)日雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，臺中、彰化、嘉義市、臺東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。氣象局指出，雖然盧碧將減弱為熱帶性低氣壓，但登陸中國大陸後路徑仍有不確定性，明後天出海後，可能再度增強為颱風，尤其目前路徑稍微南修，對台灣影響加大，屆時不排除海陸警齊發。

氣象局最新預測，已經登陸中國大陸的盧碧颱風12小時內將減弱為熱帶性低氣壓，除了嚴防周五至周日(6日至8日)的西南風水氣外，颱風路徑及未來受到福建地形破壞程度仍有一些不確定性，甚至有轉向接近台灣近海，並有增強的可能性。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文指出，盧碧沿著福建海岸向東北前進，將減弱為熱帶低氣壓，今明兩天金門風雨增強。週六(7日)、周日(8日)其轉向偏東、跨過台灣海峽時不確定性範圍增大，再度侵襲台灣機率大幅提高。

盧碧外圍環流影響，目前雲嘉南地區已經出現明顯雨勢，氣象局觀測，累積雨量前10名地區都在這三個地區，其中，嘉義縣布袋91毫米、台南市北門74毫米、雲林縣蔦松67毫米。水利署已經發布雲林縣、嘉義縣一級淹水警戒、彰化縣二級警戒，提醒民眾注意。此外，高雄市茂林區、桃源區、那瑪夏區已提前宣布，今天停止上班、停止上課。

氣象局發布陸上強風特報。澎湖、金門、馬祖、南部、東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，中部沿海地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局發布長浪即時訊息，北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖沿海有長浪發生的機率，屏東(鵝鑾鼻)、高雄(彌陀)持續觀測到4米左右的浪高，請注意。

氣象局指出，今易有短延時強降雨，西半部地區有陣雨或雷雨，中南部地區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，各地高溫約30至32度。

另外，今年第10號銀河颱風（ＭＩＲＩＮＡＥ）、今年第11號妮妲颱風（ＮＩＤＡ），都將朝日本移動，對臺灣沒有直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊：6日受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好等級北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區多為「良好」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw