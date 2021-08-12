雲林縣文蛤受災逾百公頃，損失1600餘萬元持續擴大中。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣豪大雨後漁業災情陸續浮現，12日縣內文蛤養殖受損面積已有100多公頃，受損程度達28％，損失金額約1680萬元，雲林縣政府農業處與口湖鄉公所、雲林區漁會等單位共同勘災，請受損漁民向公所通報，縣府將向中央爭取天然災害救助及低利貸款。

縣農業處處長吳芳銘表示，雲林縣8月初連續強降雨，沿海地區麥寮、台西、四湖、口湖等文蛤主要養殖鄉鎮，多日的日雨量超過210毫米，大量雨水注入文蛤池導致水質鹽度變淡，文蛤因生長環境急遽變化而死亡，且災損有遲發性的特性，預計災情會持續擴大。

漁民說，近日天氣轉晴，文蛤的災情開始顯現，池底或水面可清楚看見已經死亡的文蛤，藏在底土下的文蛤也持續浮出，這些遲發性的災損在下周會更明顯，損害程度可能從3成提升到5、6成，在疫情影響下已受市場需求下降的低價損失，如今又因豪雨災損，實在苦不堪言。

另外，雲林縣沿海因適宜種植蒜頭，產生蒜頭特殊期作，造成1期水稻晚收，8月豪雨後農民若申請天然災害補助，就不能領取2期轉作補貼，經水林鄉公所向農委會爭取，去年有申報種植蒜頭特殊期作，而導致1期稻作晚收的農民，可領取豪雨災害救助，且不影響2期轉作補貼。

水林鄉長許山埜表示，此次天災造成1期水稻受損，農民向公所申請農業天然災害救助，卻礙於水稻種植期已橫跨到2期作時間（7月15日至11月15日），非但無法請領取2期轉作補貼，連帶1期也不可領取轉作補貼，公所得知農民困境，立即向農委會反映，為農民爭取權益。