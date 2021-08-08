高鐵公司緊急在通霄平頂路旁邊坡滑落災變現場埋設鋼梁椿以穩定邊坡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

高鐵公司緊急在通霄平頂路旁邊坡滑落災變現場埋設鋼梁椿以穩定邊坡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

高鐵通霄邊坡滑落現場。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

【LIVE直播】高鐵苗栗段邊坡滑動「14年來最嚴重」 蘇貞昌視察搶修狀況

受盧碧颱風外圍環流帶來超大雨量，高鐵苗栗通霄平頂路旁發生邊坡滑動，導致高鐵停駛，行政院長蘇貞昌8日下午親到現場視察災情及搶救進度，蘇貞昌肯定高鐵公司預警、應變及搶救等3個方面表現，但希望高鐵未來要對全線進行總體檢，以防範其它路段發生類似意外，危害大眾交通安全。

蘇貞昌是在8日下午1時54分左右，由交通部長王國材及苗栗縣長徐耀昌陪同到達通霄鎮平頂路旁高鐵邊坡滑動災變現場，先由高鐵公司解說災變發生、公司應變措施及災變現場搶修進度，以及未來工程施作方式等，一一向蘇貞昌報告。

高鐵官員表示，7日上午8點零7分左右，高鐵行車勤務中心就接獲通霄邊坡災變現場的警示器傳來邊坡滑動警報，行車勤務中心立即停止災變現場周邊17公里以內的全部列車行駛，並派出維修人員趕到現場查看，維修人員於8點35分抵達現場發現邊坡滑動，並有擴大趨勢，已影響到東正線及西正線正常行駛，所以高鐵公司在中午12時就暫停苗栗至台中間雙向行駛，改以接駁車接送來往旅客。

高鐵官員表示，高鐵公司緊急調集接駁公車，包括台中站40部、苗栗站44部，總共行駛323車次，接送7112名乘客，讓乘客能順利完成旅程。

高鐵官員說，公司經調派土建工程人員到場，於中午12時成立搶修前進指揮所，調集怪手在邊坡上方農路中央埋設鋼梁椿以穩定邊坡，晚間6時完成邊坡臨時固定後，恢復單線雙向通車，但時速限制在120公里。未來將詳細探查邊坡滑動原因，再進行永久性施工以確保邊坡安全。

蘇貞昌聽完簡報，當場肯定高鐵公司在這次災變中，預警系統、應變及搶救等3方面，他都給予肯定，不過，蘇貞昌仍發揮追根究底本色，詢問現場何來積水會造成邊坡滑動，高鐵官員當場解釋因當地質土層有2種不同土質而造成，蘇貞昌才一轉口氣，要求高鐵公司未來要做好高鐵全線總體檢，找出其它類似有可能出現災變的潛在地區，好好作改善，以維護民眾交通安全，才讓現場所有官員鬆了一口氣。