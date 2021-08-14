行政院長蘇貞昌本來堅持，民眾可付1千元換購五倍券，並於日前向總統蔡英文報告。之後10英系立委聯合聲明指出，主張全民免付一千元，直接發放振興券。蘇貞昌五倍券的決策在13日大轉彎，民眾可免付1千元，直接領五倍券。行政院長蘇貞昌11日利用與總統蔡英文每周的例行性會面，報告5倍券的規畫，前民進黨立委郭正亮表示，蔡總統當時跟蘇貞昌說，要他好好跟立委溝通；事實上，總統已跟立委都講好了，是要蘇貞昌看著辦。

郭正亮13日在《正常發揮PiMW》節目中表示，蘇貞昌11日興沖沖地跑去跟蔡總統報告，他以為這樣就搞定了，結果總統跟他講了一句，要他好好跟立委溝通；事實上，蔡英文很清楚，她跟立委都講好了，是要蘇貞昌「你就看著辦」。結果蘇貞昌強勢成那個樣子，說他把5倍券的板模都印好了，英系立委就炸鍋了，會認為跟他們說肖話，就立刻把「全民振興、全民免付」8個字的主張貼出去，直接開幹。

郭正亮甚至不滿說，蘇貞昌囂張成這樣，說的5倍券的板模已經印好了，哪有這種人？他本來就是不喜歡跟人溝通，質疑行政院一些會報資料，蘇貞昌從來不看，都自己決定。

另外針對蘇貞昌之前堅持一定要繳1千元來換振興券，郭正亮對此仍非常不滿，他直言，真的有很多辛苦的老百姓連1千元都拿不出來，怎會把需要紓困的人當作振興，想法是不是有問題？