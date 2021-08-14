新冠肺炎疫情衝擊各產業，行政院五倍券政策急轉彎，民眾免付1千元可免費領券。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，此事反映出蘇貞昌權力意志受挫，因此成為大新聞，他認為，蔡政府在五倍券政策上急轉彎，是基於現實面的功利考量遠超過規範面的民意至上原理，雖然民意不是蔡政府日常決策的重要因素，但現在蔡政府已承受不了民意的流失。

游盈隆今(14日)在臉書上表示，五倍券是蘇內閣重大政策，不論在野黨或黨內立委如何反對，蘇內閣頂多就是微調，不願放棄「民眾需自付1千元」的核心主張，但如今連這也放棄，意味蘇貞昌權力意志受挫，蘇內閣重大政策被迫改弦更張，當然是大新聞。

游盈隆認為，在這件事情上，蔡英文總統和蘇院長所設想的真正民意可能不一樣，也有可能所設想的真正民意一樣，但預估民意反撲的傷害程度不同，所以政策究應如何回應，兩人也有不同意見，但最後是由蔡英文說了算，畢竟她是總統，剽悍如蘇院長也只能俯首稱是。

游盈隆直言，五倍券政策大轉彎是政治學絕佳教材，蔡、蘇都是當今政府最高領導者，號稱雙首長，她們兩人最後究竟是基於規範面的思維，也就是政策應以民意為依歸，而改變政策呢？或是基於現實面思維，也就是民意反撲的功利考量，而改弦更張呢？

游盈隆指出，蔡英文和蘇貞昌五倍券決策的心路歷程，主要考慮的是規範面？現實面？或兩者都有？值得反覆推敲，「我的觀察是現實面的功利考量遠超過規範面的民意至上原理」，因為除非選舉時刻，民意幾乎不是蔡政府日常決策的最重要因素，而蔡政府和民進黨現在已禁不起任何大規模民意支持度的流失了。