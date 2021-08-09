西南季風終於要走了！氣象專家吳德榮表示，今天至周四太平洋高壓逐漸增強，但低層水氣仍多，迎風面南部有局部陣雨或雷雨，午後各地也有雨，局部地區有劇烈天氣發生機率，周五至周日西南季風西撤，西半部有午後雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，自7月下旬「烟花」颱風北上，行星尺度的西南季風即向北調整至台灣附近，已持續超過半個月，期間豪雨頻繁發生，累積的總雨量遠超過2千毫米，不但各水庫幾乎滿庫，甚至還必須以洩洪的手段來調節水位。幸好，沒完沒了的「西南季風」，未來一週逐漸改變，大規模劇烈降水的機率降低，但仍應注意小範圍強對流、伴隨的「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨等。

吳德榮表示，今晨仍受西南季風影響，台灣西南部仍有強對流消長，帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今天至周四(12日)太平洋高壓逐漸增強，西南季風減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，迎風面西南部清晨起即有局部陣雨或雷雨，午後其他各地也有局部短暫陣雨或雷雨；局部地區仍有劇烈天氣發生的機率。背風面北部、東半部中午前後，氣溫偏高、天氣炎熱。今日氣溫北部25至36度，中部24至34度，南部24至34度，東部24至36度。

吳德榮表示，周五(13日)至下周日(15日)西南季風西撤，台灣在太平洋高壓西南側，轉為盛行東南風，低層水氣仍多，大氣不穩定，西半部午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫部分全台高溫炎熱。