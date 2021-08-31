一名女大生表示，日前和朋友在摩斯漢堡內用餐，突然看見一女子直奔洗手間，走過的地方沿路都是咖啡色的屎水，她熱心上前幫忙，本以為對方整理完畢後，會將地上的糞便擦乾淨，沒想到竟然掉頭逃離現場，令她傻眼「瞬間體會了人性的黑暗面」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，和朋友在摩斯漢堡內用聊天，這時一名女子急急忙忙往廁所方向跑去，只見她的雙腿及褲子都是糞便，沿路走過的地方也都滴滿咖啡色的屎水。原PO熱心地幫忙買乾淨的褲子、免洗內褲及大包濕紙巾，想替她解圍。

不過因為店家的廁所停水無法使用，也引來店員關切，大約15分鐘後，女子從廁所走出來，轉頭就要直接逃離現場，店員見狀急忙將她攔截，豈料對方竟然說「我來的時候就這樣了，我不知道怎麼回事」，令原PO驚訝到說不出話來，「留下滿地的屎水，她就直接走了」。

原PO無奈地說，不知道對她逃跑的行為，應該要有什麼反應，但又覺得是人之常情，只能說人有百態，雖然很不爽，但是下次遇到同樣的事情，「我還是會幫忙」，同時也體會了人性的黑暗面。

貼文曝光後，引發許多網友的讚聲「你好善良，好棒」、「你人真的超級好，還體諒她」、「謝謝妳，社會因你而美好」、「你好善良，好心會有好報的」；另外也有網友批評「再怎麼丟臉也該把自己的爛攤子收好吧」、「真的超沒水準，自己自己爛攤子居然留給別人處理」。