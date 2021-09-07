行政院去年7月宣布「班班有冷氣」政策，要求明年2月底前完成全國高中以下學校冷氣裝設等工程，今天（7日）宜蘭縣政府縣務會議中，教育處指出在電力改善設計案提報進度上，宜蘭縣執行率全國第一，預計11月底完成電力改善與冷氣裝設，可望提前3個月達標。

教育處指出，目前各縣市均辦理電力改善工程中，完成後可同步規畫冷氣安裝、能源管理系統裝設，執行項目包括技術服務設計監造、電力系統工程、冷氣採購安裝、能源管理系統採購，宜蘭縣均已全數完成決標。

教育部核定宜蘭縣班班有冷氣經費是7.4億餘元，宜蘭縣實際發包經費6.5億餘元，教育處指出，宜蘭縣是最早完成決標的縣市，電力改善部分宜蘭縣分為15群，其中三星鄉的學校已在8月底完成，9月底預計再完成5群，其餘11月底前完工。

冷氣採購作業已陸續進校施作中，目前宜蘭縣34校進場施作，預計11月底冷氣裝設全數完工。

不過，日前宜蘭市長江聰淵指市轄內的黎明國小，有冷氣卻無法使用，對學校學生、家長、教職員非常不公平。今天縣府祕書長林茂盛也說，為什麼有些學校冷氣安裝，卻沒辦法送電，「怎會有這樣的落差？」

教育處解釋，班班有冷氣的專案其實分2部分，學校在專案前已有冷氣，這部分是協助作電力的改善與擴充，另一部分是針對原本就沒冷氣且電路老舊的學校施作，原本就有冷氣的學校會用舊的電路吹冷氣，但不能因為電壓不足而有安全的疑慮。

教育處表示，送電是由中央管控，台電也是依照中央指示再送電，有些學校無法吹冷氣主要是中央還沒送電。縣長林姿妙表示，希望班班有冷氣可如期如質完工，電費補助等問題，也請教育處向中央反映地方的聲音，盼能班班有冷氣、讓宜蘭更幸福。