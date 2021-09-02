藝人黃小柔與老公王睿結婚7年，婚後生下2子1女，原以為漫長暑假結束，小孩開學返回校園，可以讓夫妻倆鬆口氣，但沒想到拿到3個孩子的學費後，讓她徹底感受到沉重的金錢壓力，坦言看到費用後直接腿軟。

黃小柔表示單身還沒結婚前，錢想怎麼玩怎麼花，如今養了３個孩子，等於有著３份沉重的金錢壓力，無法如同以往恣意亂買，尤其孩子們上學後，教育費用更是可觀，每次拿到學費單就不自覺腿軟，但為了給孩子最好的學習環境，跟老公即便辛苦也要堅持拼下去，也體會到當年雙親從小把她呵護養大的辛勞。

黃小柔透露陪著兒子到國小報到，看見他興奮的小一新生萌樣，感動到眼眶泛淚，但礙於怕被其他家長發現，只能捏大腿假裝看遠方壓抑情緒，雖然總是唸著壓力好大，但看到兒子奔跑在學校操場露出的笑臉，突然覺得所有辛勞都成功解鎖，接著搞笑表示：「我們還是會繼續默默把帳單給繳了，誰叫他們是我最愛最愛的三隻皮蛋呢」。

此外，黃小柔不忘向所有媽媽級粉絲喊話：「一起撐下去啊，姐妹們，學費這兩個字，不容易啊」，也釣出許多網友回應：「真的不容易，別說學費，補習費也是很可觀」、「學費這兩字，不知壓垮多少父母，我也是之一」、「看到繳費單再看到孩子成長的感動，只能說是甜蜜的負擔」，另外也有不少藝人朋友留言，像是陶晶瑩就直言：「學費漸漸挪用了我的養老金」。