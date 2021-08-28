5月大停電懲處出爐「王美花沒事」 江啟臣轟民進黨官員：無恥到極點！

經濟部昨公布513、517大停電及727跳機事故懲處結果，台電董事長楊偉甫及總經理炳利負督導不周之責，各記大過一次。國民黨團今批評，經濟部長王美花竟有臉笑說「院長要我繼續做好供電穩定、能源轉型」，真的是臉皮厚到子彈打不穿炮彈炸不透，政務官風骨蕩然無存。

國民黨團質疑，今年台電二個月內出現三次重大事故，513及517大停電，與727跳機事故，影響超過562萬戶，台電賠償金額高達5.8億元，民間商業損失高到無法計算 而高官們只記一大過就没事了？船過水無痕？

國民黨團批評，經濟部要中油、台電員工去監所包「五倍券」、要工業區勞工造冊打高端、更忙著「圖利離岸風電廠商」用進口貨假冒國產品。台電3次重大事故 如此離譜，如同台鐵的管理能力，卻没有任何人為失職下台負責。

國民黨團指出，2017年815全台大跳電，當晚經濟部長李世光即請辭下台負責、隔三天中油董事長陳金德請辭獲准，反觀今年台電三次重大事故、2025非核家園至今進度大落後，經濟部高官們不僅能力不足，還處處圖利特定廠商。

國民黨砲轟，經濟部長王美花還有臉笑著說，「院長要我繼續做好供電穩定、能源轉型」，簡直臉皮厚到子彈打不穿炮彈炸不透，有這樣的部長、台電，人民如何信任政府？人民如何相信台電？蔡政府在包庇廠商、促銷高端很積極，但在供電安全、為民把關卻學不會。