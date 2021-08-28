隨著全國疫情警戒從三級降至二級，搭乘大眾運輸工具的民眾逐日增加，台中市公車運量目前已回升至疫情前近4成，每日運量約達11萬人次，而配合9月1日高中以下各級學校開學，台中市政府交通局也協調客運業者調整市區公車班次，初期周一至周五單日可增班600班車、假日增加約200班。

交通局長葉昭甫表示，台中市公車運量近日持續上升，單日搭乘人次約達11萬，與三級警戒前的每日搭乘32萬人次相較，運量回升已達當時的4成，且有持續成長趨勢，顯示民眾因疫情趨緩、對大眾運輸的信心已逐漸恢復。

而考量9月1日各級學校將開學，通勤需求增加，交通局也盤點通學路線的區間車、延、繞等路線，交通局強調，9月開始將調整市公車班次至疫情前尖峰時段服務水準，跟目前服務班次相比較，平日每天約可增加600班次、假日則增加200班車，未來也將視乘車情況、疫情變化滾動檢討。

交通局說，全國降為二級警戒後，交通局已針對行經觀光景點或乘車需求較高的路線調整班距及班次，這次再針對學生需求做調整，也呼籲民眾搭車應全程戴口罩、遵守實聯制並保持社交距離。