中國駐美大使館網站28日消息，美國國家情報總監辦公室27日發布《新冠病毒溯源調查報告》要點，妄圖對中國「有罪推定」，向中國甩鍋推責。這種做法只會引發新一輪針對亞裔的歧視和暴力。使館鄭重提醒在美中國公民務必加強安全防範，警惕針對亞裔的歧視和暴力。遭遇此類情況務必保持冷靜，妥善應對，盡量避免發生口角和肢體衝突，確保自身安全。如遇暴力行為和安全威脅，立即911報警、 尋求幫助。

中國駐美大使館表示，美國國家情報總監辦公室發布《新冠病毒溯源調查報告要點》，認為目前新冠病毒源自自然界和實驗室洩漏的兩種可能性都不能排除。報告誣衊中方阻撓國際調查、拒絕共用資訊並指責他國。白宮同日就新冠病毒溯源調查發布聲明，妄稱中方阻撓溯源工作的國際調查，缺乏透明度，企圖糾集有關夥伴方對中方施壓。中方對此堅決反對、強烈譴責。

使館指出，美國政府通過情報機構搞所謂溯源報告，妄圖對中國進行「有罪推定」，是為了推卸自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋推責。美方這種做法只會對國際溯源和全球抗疫合作造成干擾和破壞，對美民眾形成不良引導，引發新一輪針對亞裔的歧視和暴力。

中國駐美使館鄭重提醒，廣大在美中國公民務必加強安全防範，警惕針對亞裔的歧視和暴力。遭遇此類情況務必保持冷靜，妥善應對，儘量避免發生口角和肢體衝突，確保自身安全。如遇暴力行為和安全威脅，請立即撥打美國報警、求助電話：911（可要求中文服務），或請求他人協助報警，並及時向校方、雇傭方反映和尋求幫助，要求依法依規公正處理。必要時，可循法律途徑維護自身合法權益。

如涉及領事協助，可聯繫大陸外交部全球領事保護與服務應急熱線或相應使領館領事保護與協助電話。