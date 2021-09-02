首屆「日本-太平洋島國防長會議」（Japan Pacific Islands Defense Dialogue，JPIDD）2日以視訊形式召開。據共同社報導，考慮到在太平洋地區加強軍事活動的中國，會議確認了加強防衛合作等。與會方就透過遵守《聯合國海洋法公約》等維持海洋秩序的重要性達成共識，並發表了聯合聲明。

日本防衛大臣岸信夫與斐濟、巴布亞紐幾內亞、東加等13個島嶼國家和地區的部長等出席會議，原計劃參加的薩摩亞因線路問題未能與會。岸信夫在會議伊始表示：「新冠病毒的影響及自然災害的威脅、權威主義的競爭等，太平洋地區面臨新的挑戰。我們需要加強紐帶關係。」

會議圍繞推進日本提出的「自由開放的印度太平洋構想」、島國對海平面上升抱有危機感的氣候變化問題進行了磋商。聯合聲明中寫道，日本和與會各國將在自衛隊艦艇停靠島國以及災害救援等不同領域加強合作。

會議原定去年4月以面對面形式召開，但受疫情影響而延期。