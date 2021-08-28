因應防疫警戒降為2級，中央宣布放寬餐飲內用規定，高雄市規定餐廳內用須使用隔板，否則一定開罰，不過中山大學最新研究，氣融膠是新冠肺炎主要傳播途徑，用隔板比不用還要危險，對此，高雄市長陳其邁表示，不是注意氣融膠，飛沫就不重要，兩個都有風險，所以用隔板阻絕飛沫，同時要保持通風避免氣融膠傳播。

陳其邁說，一般飛沫跟氣溶膠最大差別，在於飛沫是60-100microns，氣溶膠叫Aerosol，是5個microns以下，所以一般打噴嚏的時候，一定會有比較大的顆粒，它大概會落到2公尺以內，比較小的顆粒，是小的5個microns，就會飛到比較遠的地方。

所以學校即將開學，市府一再強調，不僅是要戴口罩，環境還要保持通風，氣溶膠和通風有關，所以不管學校的對角線、或吃飯時候口罩拿下，都要保持通風，將所有門窗打開，因此餐廳也是一樣，除了要物理性的阻隔飛沫傳染之外，Aerosol氣溶膠的傳染部分，通風要做好。

陳其邁指出，大家記住串門子的個案，就密閉空間2個小時，大概口罩拿下來吃飯，這個是最危險的事情，千萬不可，他也注意到最近很多餐廳，尤其是一些小吃店有隔板，但是大家酒一喝就站起來敬酒，這樣還是要開罰，因此拜託大家務必遵守防疫的規定。